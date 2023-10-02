Мусаева (Нарсия) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусаева (Нарсия) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1981

Сын: Нарсия Зураб Дмитриевич

Отец ребёнка: Нарсия Дмитрий

Рождение ребёнка
?.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусаев Алиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусаев Алиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарсия Артём Дмитриевич

Отец ребёнка: Нарсия Дмитрий

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