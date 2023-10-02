Мусаева (Нарсия) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.08.1981
Отец ребёнка: Нарсия Дмитрий
Рождение ребёнка
?.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мусаев Алиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусаев Алиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нарсия Дмитрий