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Биктимиров Фаиз Губаевич

Место рождения

Султанай, Бардымский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

08.01.1928

Дата смерти

19.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Султанай, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Биктимирова (Каплиенко) Нина Харитоновна

Рождение ребёнка
27.01.1978

Дочь: Погожева (Биктимирова) Ольга Фаизовна

Мать ребёнка: Биктимирова (Каплиенко) Нина Харитоновна

Смерть
19.05.2016
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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