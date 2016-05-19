Биктимиров Фаиз Губаевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1928
Дата смерти19.05.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1978
Дочь: Погожева (Биктимирова) Ольга Фаизовна
Мать ребёнка: Биктимирова (Каплиенко) Нина Харитоновна
Смерть
19.05.2016
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край