Ларина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Ларин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Ларин Егор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Ларин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Ларин Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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