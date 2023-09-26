Юрьева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Юрьев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Юрьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Юрьев Козьма Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Юрьев Захар Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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