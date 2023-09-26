Юрьева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Юрьев Захар Иванович
Отец ребёнка: Юрьев Иван Самуйлович
Работа или профессия
Неизвестно