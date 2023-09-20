Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1909
Сын: Фоменко Никифор Семенович
Отец ребёнка: Фоменко Семен Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1912
Сын: Фоменко Алексей Семенович
Отец ребёнка: Фоменко Семен Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1918
Дочь: (Фоменко) Ефросинья Семеновна
Отец ребёнка: Фоменко Семен Иванович
Смерть
Неизвестно