Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Олейникова) Васса (Василиса) Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоменко Семен Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Фоменко Никифор Семенович

Отец ребёнка: Фоменко Семен Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1912

Сын: Фоменко Алексей Семенович

Отец ребёнка: Фоменко Семен Иванович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Дочь: (Фоменко) Ефросинья Семеновна

Отец ребёнка: Фоменко Семен Иванович

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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