Гринчак Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринчак Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1912

Дочь: Коновальчук Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Гринчак Пестимия

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гринчак Евгений

Мать ребёнка: Гринчак Пестимия

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Гринчак Пестимия

Смерть
Неизвестно
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