Гринчак Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1912
Дочь: Коновальчук Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Гринчак Пестимия
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гринчак Евгений
Мать ребёнка: Гринчак Пестимия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Гринчак Пестимия
Смерть
Неизвестно