Алексеев Алексей Алексеевич 1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексеев Алексей Алексеевич

Автор
АН
Николаева А.

мужской, родился 1912, Чувашская Республика

умер Неизвестно

Супруги
Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна04.08.1910 г.р.
Дети
Алексеев Юрий Алексеевич1931 г.р.
Алексеева Роза Алексеевна1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Алексеев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Алексеева Роза Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
17.11.1933

Дочь: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна

Булдеево, Цивильский район, Чувашская Республика

Смерть
Неизвестно

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