Алексеев Алексей Алексеевич
мужской, родился 1912, Чувашская Республика
умер Неизвестно
Супруги
Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна04.08.1910 г.р.
Дети
Алексеев Юрий Алексеевич1931 г.р.
Алексеева Роза Алексеевна1932 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Алексеева Роза Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1933
Дочь: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна
Булдеево, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно