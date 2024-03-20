Харитонова (Расторгуева) Мария Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.05.1816
Екатеринбург
Супруг(-а): Пётр Яковлевич Харитонов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Харитонов Георгий Петрович
Отец ребёнка: Харитонов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Харитонов Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
07.07.1831
Дочь: Дружинина Ольга Петровна
Отец ребёнка: Харитонов Петр Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
1 г.к. Литейный пр. д. 38 , кв 3 - 1866
Смерть
1867
Похороны
Неизвестно
Громовское старообрядческое кладбище. Санкт-Петербург