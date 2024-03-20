Харитонова (Расторгуева) Мария Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Расторгуева) Мария Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1816

Муж: Харитонов Петр Яковлевич

Екатеринбург
Супруг(-а): Пётр Яковлевич Харитонов
Рождение ребёнка
1824

Сын: Харитонов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Харитонов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Харитонов Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
07.07.1831

Дочь: Дружинина Ольга Петровна

Отец ребёнка: Харитонов Петр Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
1 г.к. Литейный пр. д. 38 , кв 3 - 1866
Смерть
1867
Похороны
Неизвестно
Громовское старообрядческое кладбище. Санкт-Петербург
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