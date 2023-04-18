Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Прохоров Тимофей
Бракосочетание
17.07.1933
Рождение ребёнка
09.11.1946
Сын: Покусаев Валерий Яковлевич
Отец ребёнка: Покусаев Яков Осипович
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Покусаева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Покусаев Яков Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покусаев Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Покусаев Яков Осипович
Смерть
1999