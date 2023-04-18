Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Прохоров Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1933

Муж: Покусаев Яков Осипович

Рождение ребёнка
09.11.1946

Сын: Покусаев Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Покусаев Яков Осипович

Рождение ребёнка
01.03.1952

Дочь: Покусаева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Покусаев Яков Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покусаев Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Покусаев Яков Осипович

Смерть
1999
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