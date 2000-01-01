Калентьев Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калентьев Николай Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 1941 по 08.10.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. Служил в звании красноармейца стрелком 937 стрелкового полка в составе Западного фронта. 8.10.1941 года был тяжело ранен.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
08.11.1941
Причина смерти: Умер от ран | 31.10.1941 года поступил в тяжёлом лихорадочном состоянии в эвакуационный госпиталь № 2930 – ранение правой ягодицы, инфицирована аневризма подвздошной артерии, миокардио... Показать все
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