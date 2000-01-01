Калентьев Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти08.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по 08.10.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван Илекским РВК. Служил в звании красноармейца стрелком 937 стрелкового полка в составе Западного фронта. 8.10.1941 года был тяжело ранен.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
08.11.1941
Причина смерти: Умер от ран | 31.10.1941 года поступил в тяжёлом лихорадочном состоянии в эвакуационный госпиталь № 2930 – ранение правой ягодицы, инфицирована аневризма подвздошной артерии, миокардио... Показать все