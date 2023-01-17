Третьяков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Михаил

Третьяков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Самоубийство | Повесился
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