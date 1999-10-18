Бережная (Болембах) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережная (Болембах) Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1947

Дата смерти

18.10.1999

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1947

Отец: Болембах Яков Капитан

Мать: Болембах (Гриф) Серафима (Сарра) Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бережной Владимир

Рождение ребёнка
29.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережной Владимир

Рождение ребёнка
13.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережной Владимир

Смерть
18.10.1999

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