Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Русская Буйловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Русская Буйловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1893

Муж: Бабенков Иван Яковлевич

Русская Буйловка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.03.1901

Дочь: Бабенкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
30.09.1905

Сын: Бабенков Борис Иванович

Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Бабенко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Бабенков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич

Гюмри, Община Гюмри, Ширакская область
Рождение ребёнка
27.02.1911

Сын: Бабенков Яков Иванович

Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.02.1913

Сын: Бабенков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
1958
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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