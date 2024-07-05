Бабенкова (Корнилова) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1893
Рождение ребёнка
19.03.1901
Дочь: Бабенкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
30.09.1905
Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
01.09.1907
Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.05.1909
Сын: Бабенков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
27.02.1911
Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.02.1913
Отец ребёнка: Бабенков Иван Яковлевич
Смерть
1958