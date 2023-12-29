Рубан Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1861
Муж: не указан
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
23.12.1867 ст.
Дочь: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно