Рубан Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубан Матрона Ивановна

Рубан Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хильчичи, Сумська область
Бракосочетание
До 1861

Муж: не указан

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
23.12.1867 ст.

Дочь: Селивоненко (Рубан) Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Хильчичи, Сумська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.