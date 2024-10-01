Карандаева (Илларионова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1979
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Илларионов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Плакатина (Карандаева) Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Карандаев Алексей Иванович
Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Плакатина (Карандаева) Людмила
Отец ребёнка: Карандаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Карандаев Сергей
Отец ребёнка: Карандаев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1932
Дочь: (Карандаева) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Карандаев Алексей Иванович
Смерть
1979