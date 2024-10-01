Карандаева (Илларионова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандаева (Илларионова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Илларионов Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Плакатина (Карандаева) Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Карандаев Алексей Иванович

Емантаево, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Плакатина (Карандаева) Людмила

Отец ребёнка: Карандаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Карандаев Сергей

Отец ребёнка: Карандаев Алексей Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1932

Дочь: (Карандаева) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Карандаев Алексей Иванович

Смерть
1979

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