Барковская Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти08.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1937
Сын: Барковский Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Барковский Иван Демидович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Барковская Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Барковский Иван Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1979