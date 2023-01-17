Барковская Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барковская Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

08.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1937

Сын: Барковский Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Барковский Иван Демидович

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Барковская Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Барковский Иван Демидович

Курганы, Кировский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барковский Иван Демидович

Смерть
08.08.1979
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