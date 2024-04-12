Белова (Гончарова) Феодосья Давыдовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1918
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1918
Рождение ребёнка
11.09.1938
Дочь: Белова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.07.1941
Отец ребёнка: Белов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995