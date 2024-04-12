Белова (Гончарова) Феодосья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Гончарова) Феодосья Давыдовна

Место рождения

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.05.1918

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1886 или 1888 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1938 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1918

Отец: Гончаров Давыд Григорьевич

Мать: Гончарова Наталья Наумовна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Белова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Прокопьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.07.1941

Сын: Белов Василий Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Прокопьевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван Прокопьевич

Смерть
1995
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