Ларина Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Ларин Иван Иванович
Отец ребёнка: Ларин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Ларин Егор Иванович
Отец ребёнка: Ларин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Ларин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно