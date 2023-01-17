Ларина Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Ларин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ларин Егор Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ларин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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