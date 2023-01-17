Иулияния Исидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1847 и 1848
Дата смерти07.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882
Дочь: Скрипко Варвара Авксентиева
Отец ребёнка: Белоножка Авксентий Стефанов
Место жительства
10.03.1883
пароход "Петербург"
Смерть
07.03.1945
Раковка, Уссурийский, Приморский край