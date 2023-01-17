Иулияния Исидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иулияния Исидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1847 и 1848

Дата смерти

07.03.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882

Дочь: Скрипко Варвара Авксентиева

Отец ребёнка: Белоножка Авксентий Стефанов

Место жительства
10.03.1883
пароход "Петербург"
Смерть
07.03.1945
Раковка, Уссурийский, Приморский край
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