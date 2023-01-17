Семенюк Кирилл Иеронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Кирилл Иеронович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Семенюк Иерон Федорович

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
12.09.1910 ст.

Жена: Семенюк Павла Васильевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 19 лет
Попал в плен (военное)
15.08.1914 ст.
Вилленберг, Пруссия
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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