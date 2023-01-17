Семенюк Кирилл Иеронович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Семенюк Иерон Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1910 ст.
Жена: Семенюк Павла Васильевна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 19 лет
Попал в плен (военное)
15.08.1914 ст.
Вилленберг, Пруссия
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно