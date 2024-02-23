Тихомирова Фекла Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Фекла Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Тихомиров Фёдор Виссарионов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1878

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Виссарион

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год, вдоаа вышла замуж и жила в деревне Согорской, в доме с семьей сынаФедора
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