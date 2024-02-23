Тихомирова Фекла Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Тихомиров Фёдор Виссарионов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихомиров Виссарион
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год, вдоаа вышла замуж и жила в деревне Согорской, в доме с семьей сынаФедора