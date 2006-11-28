Игнатьева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.2001
Сын: Игнатьев Эрхаан Николаевич
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
28.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
18.04.2011
Сын: Игнатьев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Анжелика Николаевна
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Владимирович