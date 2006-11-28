Игнатьева Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.2001

Сын: Игнатьев Эрхаан Николаевич

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
28.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
18.04.2011

Сын: Игнатьев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Анжелика Николаевна

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Владимирович

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