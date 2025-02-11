Peters Heinrich Paul R 01.01.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Peters Heinrich Paul R

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.01.1897, Маяк, Дніпропетровська область

умер 07.04.1970, Winkler, Manitoba, Canada

Мать
Block Peters (Rempel) Helena H S07.03.1873 г.р.
Отец
Peters Paul Daniel F14.11.1872 г.р.
Супруги
Peters (Wiebe) Helena26.08.1899 г.р.
Дети
Loewen (Peters) Helena02.03.1921 г.р.
Klassen (Peters) Maria01.07.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897

Отец: Peters Paul Daniel F

Мать: Block Peters (Rempel) Helena H S

Маяк, Дніпропетровська область

Крещение
22.05.1917
Новохортица, Дніпропетровська область

Бракосочетание
29.06.1919

Жена: Peters (Wiebe) Helena

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
02.03.1921

Дочь: Loewen (Peters) Helena

Мать ребёнка: Peters (Wiebe) Helena

Маяк, Дніпропетровська область

Иммиграция
17.08.1923
Quebec City, Quebec, Canada

Arrived at Quebec City, Quebec on board the S.S. Bruton

Рождение ребёнка
01.07.1927

Дочь: Klassen (Peters) Maria

Мать ребёнка: Peters (Wiebe) Helena

Blumenort, Manitoba, Canada

Смерть
07.04.1970
Winkler, Manitoba, Canada

Похороны
Неизвестно
Plum Coulee, Manitoba, Canada

Gnadenthal Mennonite Cemetery

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