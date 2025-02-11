Peters Heinrich Paul R
мужской, родился 01.01.1897, Маяк, Дніпропетровська область
умер 07.04.1970, Winkler, Manitoba, Canada
МатьBlock Peters (Rempel) Helena H S07.03.1873 г.р.
ОтецPeters Paul Daniel F14.11.1872 г.р.
Супруги
Peters (Wiebe) Helena26.08.1899 г.р.
Дети
Loewen (Peters) Helena02.03.1921 г.р.
Klassen (Peters) Maria01.07.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897
Крещение
22.05.1917
Новохортица, Дніпропетровська область
Бракосочетание
29.06.1919
Жена: Peters (Wiebe) Helena
Рождение ребёнка
02.03.1921
Дочь: Loewen (Peters) Helena
Мать ребёнка: Peters (Wiebe) Helena
Иммиграция
17.08.1923
Quebec City, Quebec, Canada
Рождение ребёнка
01.07.1927
Дочь: Klassen (Peters) Maria
Мать ребёнка: Peters (Wiebe) Helena
Blumenort, Manitoba, Canada
Смерть
07.04.1970
Winkler, Manitoba, Canada
Похороны
Неизвестно
Plum Coulee, Manitoba, Canada