Якименко (Щукина) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1929 или 25.06.1931
Дата смерти02.08.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1929 или 25.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зелёный, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.08.2018