Якименко (Щукина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Щукина) Галина Николаевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

25.06.1929 или 25.06.1931

Дата смерти

02.08.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1929 или 25.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якименко Сергей Андрианович

Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Зелёный, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.08.2018
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