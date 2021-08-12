Векова Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВекова Лариса Анатольевна

Векова Лариса Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1940

Дата смерти

12.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1960

Сын: Веков Василий Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1963

Дочь: Максимова Елена Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Сын: Веков Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1967

Дочь: Круглова (Векова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
12.08.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.