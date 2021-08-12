Векова Лариса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1940
Дата смерти12.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1960
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1963
Дочь: Максимова Елена Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1967
Дочь: Круглова (Векова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
12.08.2021