Васильева (Васильева) Анна Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиМежду 1970 и 1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Кропин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кропин Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.11.1950
Дочь: Юркова (Кропина) Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Кропин Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 19.02.1953
Дочь: Косова (Кропина) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Кропин Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.01.1958
Дочь: (Кропина) Надежда
Отец ребёнка: Кропин Анатолий Дмитриевич
Смерть
Между 1970 и 1971