Васильева (Васильева) Анна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Васильева) Анна Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Между 1970 и 1971

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Кропин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кропин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.11.1950

Дочь: Юркова (Кропина) Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Кропин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 19.02.1953

Дочь: Косова (Кропина) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Кропин Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.01.1958

Дочь: (Кропина) Надежда

Отец ребёнка: Кропин Анатолий Дмитриевич

Смерть
Между 1970 и 1971

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