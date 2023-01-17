Бруев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Бражникова Тамара Фёдоровна
Мать ребёнка: Бруева Анна Сидоровна
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Миненкова Раиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Бруева Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1944
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бруева Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
29.01.1946
Дочь: Ярлыкова Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бруева Анна Сидоровна
Смерть
Неизвестно