Бруев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруев Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Бражникова Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: Бруева Анна Сидоровна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Миненкова Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Бруева Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
Между 1941 и 1944

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бруева Анна Сидоровна

Рождение ребёнка
29.01.1946

Дочь: Ярлыкова Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бруева Анна Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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