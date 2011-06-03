Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Зотова Галина Васильевна
Зотова Галина Васильевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1950
Пол
Женский
Отец
Зотов Василий Дмитриевич
1919 г.р.
Мать
Кондрашова Екатерина Владимировна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1950
Отец:
Зотов Василий Дмитриевич
Мать:
Кондрашова Екатерина Владимировна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия