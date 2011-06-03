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Зотова Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1950

Отец: Зотов Василий Дмитриевич

Мать: Кондрашова Екатерина Владимировна

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