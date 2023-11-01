Марта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Карп Козьмин
Рождение ребёнка
1699
Сын: Пыжев Мирон Карпович
Отец ребёнка: Пыжев Карп Козьмин
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Пыжев Карп Козьмин
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Пыжева) Графена Карповна
Отец ребёнка: Пыжев Карп Козьмин