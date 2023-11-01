Марта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1678 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Карп Козьмин

Рождение ребёнка
1699

Сын: Пыжев Мирон Карпович

Отец ребёнка: Пыжев Карп Козьмин

Рождение ребёнка
1705

Сын: Пыжев Харитон Карпович

Отец ребёнка: Пыжев Карп Козьмин

Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Пыжева) Графена Карповна

Отец ребёнка: Пыжев Карп Козьмин

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