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Полозов Петр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Полозов Афанасий Васильевич

Мать: Белобородова Александра Тимофеевна

Бракосочетание
24.07.1863 ст.

Жена: Климова Мария Платоновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Михайло-Архангельская церковь г. Белебея гос.кр-н Полозов Петр Афанасьевич. православный, первым браком, 19 лет и того же города мещанина Платона Алексеева (вича) дочь Мария, православная, 19 лет ... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Сын: Полозов Иван Петрович

Мать ребёнка: Климова Мария Платоновна

Бракосочетание Ив Петр и --- в феврале 1887. следовательно рождение
Рождение ребёнка
03.11.1867 ст.

Сын: Полозов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Климова Мария Платоновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
03.11.1867 Михаил, города Белебея государственный крестьянин Перт Афанасьевъ Полозов и законная жена Мария Платонова. Воспреемники: Иван Платоновъ и девица Феклиста Полозова (мб дочь Николая Полозова)
Рождение ребёнка
10.02.1880

Сын: Полозов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Климова Мария Платоновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
10.02.1880 Михаил г. Белебея временно отпускной унтер офицер Петр Афанасьевъ полозов и законная жена Мария ПлатоноваВоспреемники: того же города Иван Платоновъ Климов и крестьянская жена Акулина Влад... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1883 ст.

Дочь: Полозова Анна Петровна

Мать ребёнка: Климова Мария Платоновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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