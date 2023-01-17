Полозов Петр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
24.07.1863 ст.
Жена: Климова Мария Платоновна
МК Михайло-Архангельская церковь г. Белебея гос.кр-н Полозов Петр Афанасьевич. православный, первым браком, 19 лет и того же города мещанина Платона Алексеева (вича) дочь Мария, православная, 19 лет ... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Климова Мария Платоновна
Бракосочетание Ив Петр и --- в феврале 1887. следовательно рождение
Рождение ребёнка
03.11.1867 ст.
Мать ребёнка: Климова Мария Платоновна
03.11.1867 Михаил, города Белебея государственный крестьянин Перт Афанасьевъ Полозов и законная жена Мария Платонова. Воспреемники: Иван Платоновъ и девица Феклиста Полозова (мб дочь Николая Полозова)
Рождение ребёнка
10.02.1880
Мать ребёнка: Климова Мария Платоновна
10.02.1880 Михаил г. Белебея временно отпускной унтер офицер Петр Афанасьевъ полозов и законная жена Мария ПлатоноваВоспреемники: того же города Иван Платоновъ Климов и крестьянская жена Акулина Влад... Показать все
Рождение ребёнка
18.03.1883 ст.
Дочь: Полозова Анна Петровна
Мать ребёнка: Климова Мария Платоновна
Смерть
Неизвестно