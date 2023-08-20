Карпова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Авдоким Июдов

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Афонасей Евдокимов

Отец ребёнка: Авдоким Июдов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Авдоким Июдов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Авдоким Июдов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Андрей Евдокимов

Отец ребёнка: Авдоким Июдов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Авдоким Июдов

Смерть
Неизвестно
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