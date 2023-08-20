Карпова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Авдоким Июдов
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Афонасей Евдокимов
Отец ребёнка: Авдоким Июдов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Авдоким Июдов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Авдоким Июдов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Андрей Евдокимов
Отец ребёнка: Авдоким Июдов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Авдоким Июдов
Смерть
Неизвестно