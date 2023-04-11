Рублева (Карпотина) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева (Карпотина) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1977

Отец: Карпотин Виктор Викторович

Мать: Карпотина (Байер) Полина Антоновна

Рождение ребёнка
16.03.1997

Дочь: Харитонова (Рублева) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Рублев Сергей Вячеславович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.09.2006

Дочь: Рублева Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Рублев Сергей Вячеславович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.09.2006

Дочь: Рублева Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Рублев Сергей Вячеславович

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