Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна

Место рождения

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

21.11.2008

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Черножуков Алексей Михайлович

Мать: Черножукова (Сычева) Мария Ивановна

Дорогобужская Ямская слобода, Бизюковская волость, Дорогобужский уезд
Бракосочетание
07.06.1953

Муж: Белоножкин Дмитрий Егорович

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоножкин Дмитрий Егорович

Место жительства
Около 1964
Жарынь, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоножкин Дмитрий Егорович

Место жительства
С 1972 по 21.11.2008
Муравьево-1, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.11.2008
Муравьево-1, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

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