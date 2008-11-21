Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти21.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Бракосочетание
07.06.1953
Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоножкин Дмитрий Егорович
Место жительства
Около 1964
Жарынь, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоножкин Дмитрий Егорович
Место жительства
С 1972 по 21.11.2008
Смерть
21.11.2008