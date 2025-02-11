Rosichuk Steve G.
мужской, родился 11.12.1916, Albreda, British Columbia, Canada
умер 28.02.2013, Nanaimo, British Columbia, Canada
Мать(Huculak) Katerena?.03.1888 г.р.
ОтецРосийчук Гаврила Леонтьевич28.03.1883 г.р.
Супруги
Rosichuk (Slater) Margaret Henrietta Pearl13.09.1925 г.р.
Дети
Rosichuk Lawrence10.06.1945 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1916
Отец: Росийчук Гаврила Леонтьевич
Мать: (Huculak) Katerena
Albreda, British Columbia, Canada
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rosichuk (Slater) Margaret Henrietta Pearl
Бракосочетание
04.08.1943
Vancouver, British Columbia, Canada
Рождение ребёнка
10.06.1945
Сын: Rosichuk Lawrence
Мать ребёнка: Rosichuk (Slater) Margaret Henrietta Pearl
Смерть
28.02.2013
Nanaimo, British Columbia, Canada