Rosichuk Steve G. 11.12.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Rosichuk Steve G.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.12.1916, Albreda, British Columbia, Canada

умер 28.02.2013, Nanaimo, British Columbia, Canada

Мать
(Huculak) Katerena?.03.1888 г.р.
Отец
Росийчук Гаврила Леонтьевич28.03.1883 г.р.
Супруги
Rosichuk (Slater) Margaret Henrietta Pearl13.09.1925 г.р.
Дети
Rosichuk Lawrence10.06.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1916

Отец: Росийчук Гаврила Леонтьевич

Мать: (Huculak) Katerena

Albreda, British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rosichuk (Slater) Margaret Henrietta Pearl

Бракосочетание
04.08.1943

Жена: Rosichuk (Slater) Margaret Henrietta Pearl

Vancouver, British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
10.06.1945

Сын: Rosichuk Lawrence

Мать ребёнка: Rosichuk (Slater) Margaret Henrietta Pearl

Смерть
28.02.2013
Nanaimo, British Columbia, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.