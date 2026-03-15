Мордвинов Егор Федотович
мужской, родился 1843, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМордвинов Федот Григорьевич1818 г.р.
МатьМордвинова Дарья Афанасиевна1819 г.р.
Супруги
Мордвинова ПрасковьяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1862
Жена: Мордвинова Прасковья
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно