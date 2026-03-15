Мордвинов Егор Федотович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Мордвинов Егор Федотович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1843, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Мордвинов Федот Григорьевич1818 г.р.
Мать
Мордвинова Дарья Афанасиевна1819 г.р.
Супруги
Мордвинова ПрасковьяНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Мордвинов Федот Григорьевич

Мать: Мордвинова Дарья Афанасиевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
1862

Жена: Мордвинова Прасковья

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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