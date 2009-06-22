Старожилова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старожилова Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1981

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1981

Отец: Старожилов Александр Юрьевич

Мать: не указана

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