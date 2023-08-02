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Диденко (Лемишко) Полина

Место рождения

Рассошенцы, Украина

Дата рождения

29.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
29.09.1914

Отец: Лемишко Иван Никифорович

Мать: Лемишко Прасковья

Рассошенцы, Украина
Рождение ребёнка
01.05.1933

Дочь: Журавель Таисия

Отец ребёнка: Диденко Алексей Семенович

Рождение ребёнка
23.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Диденко Алексей Семенович

Место жительства
Неизвестно
пр. Молодіжний, 1
Смерть
Неизвестно
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