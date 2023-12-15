Терешкович Алексей Власович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терешкович Влас Агеевич
Мать: (Кенько) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Молчан Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Молчан Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Молчан Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Молчан Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
18.02.1927
Сын: Терешкович Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Молчан Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно