Федотов Демид (Дементий) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Демид (Дементий) Алексеев

Место рождения

Сосновка, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Федотов Алексей Анофриев

Мать: Евдокия (Авдотья) Лукьянова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Федотов Лаврентий Демидов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Демидова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федотов Григорий Демидов

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
13.10.1829

Сын: Федотов Лукъян Дементьев

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1831

Сын: Федотов Семен Дементьев

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1833

Дочь: Праскева Демидова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.02.1836

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Федосья Демидова

Мать ребёнка: Аксинья Иванова

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Иванова

Смерть
После 1858
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