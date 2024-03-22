Федотов Демид (Дементий) Алексеев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федотов Лаврентий Демидов
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Демидова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1829
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
19.07.1831
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
26.10.1833
Дочь: Праскева Демидова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
01.02.1836
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Федосья Демидова
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова
Смерть
После 1858