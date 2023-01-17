Алексеева Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева Зинаида Васильевна

Алексеева Зинаида Васильевна

avatar

Место рождения

Тайна, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

25.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929

Отец: Алексеев Василий

Мать: Марина

Тайна, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.08.1954

Сын: Козлов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Козлов Михаил Сафронович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1956

Сын: Козлов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Козлов Михаил Сафронович

Рождение ребёнка
12.02.1960

Дочь: Козлова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Козлов Михаил Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Михаил Сафронович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close