Алексеева Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929
Отец: Алексеев Василий
Мать: Марина
Рождение ребёнка
26.08.1954
Сын: Козлов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Козлов Михаил Сафронович
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.06.1956
Отец ребёнка: Козлов Михаил Сафронович
Рождение ребёнка
12.02.1960
Дочь: Козлова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Козлов Михаил Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно