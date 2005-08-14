Краснова (Гумбина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Гумбина) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1946

Дата смерти

14.08.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1946

Отец: Гумбин Василий Игнатьевич

Мать: Гумбина Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1972

Сын: Краснов Артем Анатольевич

Отец ребёнка: Краснов Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
27.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Анатолий Сергеевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
14.08.2005

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