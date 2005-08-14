Краснова (Гумбина) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1946
Дата смерти14.08.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1946
Рождение ребёнка
29.10.1972
Сын: Краснов Артем Анатольевич
Отец ребёнка: Краснов Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Анатолий Сергеевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
14.08.2005