Тухтаров Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухтаров Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухтарова (Митрофанова) Мария Евсеевна

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
б. Фестивальный13-160
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник
Рождение ребёнка
06.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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