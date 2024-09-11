Тухтаров Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
б. Фестивальный13-160
Работа или профессия
Неизвестно
Сотрудник
Рождение ребёнка
06.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана