Чернышев Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Лев Иванович

Чернышев Лев Иванович

avatar

Место рождения

с. Княже-Байгора Липецкой обл.

Дата рождения

09.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1950

Отец: Чернышев Иван Андреевич

Мать: Чернышева Александра Никитична

с. Княже-Байгора Липецкой обл.
Рождение ребёнка
07.02.1981

Сын: Чернышев Артем Львович

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1983

Сын: Чернышев Иван Львович

Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
1995

Жена: Чернышева Татьяна Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
29.04.2011

Жена: Виноградова Вера Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Татьяна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close