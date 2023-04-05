Чернышев Лев Иванович
Место рожденияс. Княже-Байгора Липецкой обл.
Дата рождения09.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1950
с. Княже-Байгора Липецкой обл.
Рождение ребёнка
07.02.1981
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1983
Мать ребёнка: Чернышева Татьяна Николаевна
Развод
1995
Бракосочетание
29.04.2011
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно