Антипьева (Девятова) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипьева (Девятова) Нина Николаевна

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Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

12.10.1936

Дата смерти

27.08.2020

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936

Отец: Девятов Николай Львович

Мать: Девятова Анна Викторовна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
26.05.1958

Муж: Антипьев Владимир Алексеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.01.1960

Дочь: Звягина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Антипьев Владимир Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1973

Дочь: Середа Радость Владимировна

Отец ребёнка: Антипьев Владимир Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
27.08.2020
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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