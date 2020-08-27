Антипьева (Девятова) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1936
Дата смерти27.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1936
Отец: Девятов Николай Львович
Мать: Девятова Анна Викторовна
Бракосочетание
26.05.1958
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.01.1960
Дочь: Звягина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Антипьев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1973
Дочь: Середа Радость Владимировна
Отец ребёнка: Антипьев Владимир Алексеевич
Смерть
27.08.2020