Ревякин Трофим Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Рождение ребёнка
1732
Сын: Ревякин Митрофан Трофимович
Мать ребёнка: Ревякина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Ревякина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Ревякина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ревякин Нестер Трофимович
Мать ребёнка: Ревякина Анна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревякина Анна Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759