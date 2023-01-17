Ревякин Трофим Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякин Трофим Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Ревякин Савва Трифонович

Мать: Ревякина Феодора Данилова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Ревякин Митрофан Трофимович

Мать ребёнка: Ревякина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Ревякин Марко Трофимович

Мать ребёнка: Ревякина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Ревякин Пётр Трофимович

Мать ребёнка: Ревякина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ревякин Нестер Трофимович

Мать ребёнка: Ревякина Анна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревякина Анна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759
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