Якубова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти19.07.1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якубов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Якубов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Якубов Михаил Алексеевич
Смерть
19.07.1823 ст.