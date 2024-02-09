Якубова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

19.07.1823 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Лев Михайлович

Отец ребёнка: Якубов Михаил Алексеевич

Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Якубов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Якубов Михаил Алексеевич

Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
19.07.1823 ст.
Великий Двор, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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