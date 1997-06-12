Клинкова (Меркурьева) Валентина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1920
Дата смерти12.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1920
Рождение ребёнка
28.02.1950
Дочь: Лебедева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Клинков Сергей Филиппович
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1951
Отец ребёнка: Клинков Сергей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1997