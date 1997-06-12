Клинкова (Меркурьева) Валентина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинкова (Меркурьева) Валентина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1920

Дата смерти

12.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1920

Отец: Меркурьев Вячеслав Михайлович

Мать: Меркурьева Павла Платоновна

Рождение ребёнка
28.02.1950

Дочь: Лебедева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Клинков Сергей Филиппович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1951

Сын: Клинков Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Клинков Сергей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинков Сергей Филиппович

Смерть
12.06.1997
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