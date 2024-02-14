Айнетдинов Мигдят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнетдинов Мигдят

Место рождения

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Айнетдинова) Назия Мигдятовна

Мать ребёнка: Айнетдинова Парика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинова Парика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Айнетдинова) Самия Мигдатовна

Мать ребёнка: Айнетдинова Парика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинова Парика

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18335752/
Рождение ребёнка
1946

Сын: Айнетдинов Мансур Мигдятович

Мать ребёнка: Айнетдинова Парика

Рождение ребёнка
27.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинова Парика

Смерть
Неизвестно

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