Айнетдинов Мигдят
Место рожденияс.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Айнетдинова) Назия Мигдятовна
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Айнетдинова) Самия Мигдатовна
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp18335752/
Рождение ребёнка
1946
Сын: Айнетдинов Мансур Мигдятович
Мать ребёнка: Айнетдинова Парика
Рождение ребёнка
27.06.1959
Смерть
Неизвестно