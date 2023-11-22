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Прокопцев Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1913

Отец: Прокопцов Яков Михайлович

Мать: Прокопцева Елена Александровна

Рождение ребёнка
18.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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