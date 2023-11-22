Прокопцев Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1913
Рождение ребёнка
18.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно