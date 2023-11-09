Лукьянчиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова (Лукьянчикова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Лукьянчиков Степан Иванович

Мать ребёнка: Казакова (Лукьянчикова) Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Лукьянчикова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Казакова (Лукьянчикова) Татьяна Андреевна

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