Лукьянчиков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лукьянчиков Степан Иванович
Мать ребёнка: Казакова (Лукьянчикова) Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Лукьянчикова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Казакова (Лукьянчикова) Татьяна Андреевна